Безпрецедентне рішення: експрезиденту США збираються висунути кримінальне звинувачення

Увечері 30 березня Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за висунення кримінальних звинувачень Дональду Трампу в рамках справи про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім'я — Стефані Кліффордс). Першими про це повідомили американські газети, і лише через три години новину підтвердив офіс окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, який у січні скликав Велике журі для вирішення питання про залучення Трампа до суду.

«Сьогодні ввечері ми зв'язалися з адвокатом Трампа, щоб погодити його здачу офісу окружного прокурора Манхеттена з тим, щоб надалі постати перед судом», — оголосив офіс прокурора. Детальний зміст звинувачення поки що не розкривається. За даними CNN, звинувачення можуть бути пред'явлені за понад 30 пунктами.

Таким чином, Дональд Трамп став першим в історії президентом США, проти якого суд офіційно відкриє кримінальну справу.

Згідно з матеріалами розслідування, перед президентськими виборами 2016 року Трамп через свого особистого адвоката Майкла Коена виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із Дональдом. Ці сексуальні стосунки мали місце десять років тому.

Сама по собі ця виплата не є злочином, але Трамп і Коен оформили її як плату клієнта адвокату за юридичні послуги, а це у штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку. Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці, але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не висували.

Прокурор Брегг обіцяв надати детальну інформацію після того, як буде призначено дату пред'явлення звинувачень. За даними джерел газети The New York Times, обвинувальний висновок оприлюднять найближчими днями.

CNN передає, що Трамп може постати перед судом вже наступного тижня.

Він зараз живе у Флориді. Швидше за все, Трампу буде наказано з'явитися до суду в Нью-Йорку, де його офіційно заарештують. У нього візьмуть відбитки пальців та сфотографують, як усіх підозрюваних у кримінальних справах. Потім відбудеться перше слухання у справі. Суддя повинен буде призначити запобіжний захід. Передбачається, що Трампа звільнять під заставу.

CBS повідомляє з посиланням на юристів Трампа, що він, швидше за все, здасться прокурорам наступного тижня. І тоді перше судове засідання відбудеться 4 квітня.

Дональд Трамп прокоментував рішення Великого журі. Він назвав його «політичним переслідуванням та втручанням у вибори на безпрецедентному в історії рівні». Трамп звинуватив представника Демократичної партії прокурора Брегга у тому, що той «робить брудну роботу за Джо Байдена». Також Дональд підкреслив, що це «полювання на відьом» не змусить його відмовитися від участі у наступних президентських виборах. Він продовжить свою виборчу кампанію.

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