«Купіть йому квиток на Донеччину»: у мережі обурені вчинком чоловіка, який на очах людей повісив свого собаку

Інцидент стався у селі Гармаки на Вінниччині. Місцеві жителі почули, як скавучить сусідський собака й вирішили перевірити, що сталось. Коли ж заглянули на присадибну ділянку, побачили, що господар на подвір'ї вішає за шнур на дерево власного собаку.

«Очевидець почав кричати, господар зняв тварину, на щастя живою. Мною була викликана поліція, — розповіла про інцидент на своїй сторінці у соцмережі зооволонтерка Юлія Бартащук. — Коли приїхали правоохоронці, власник зізнався, що вирішив так жорстоко покарати тварину, бо та задушила курку. Коли свідок почав кричати, господар зняв ще живу собаку з шнура та дерева. Справа буде передана до суду згідно діючого законодавства по факту жорстокого поводження з тваринами. Мені соромно за наше місто, за наших жорстоких людей. Поки ми такі будемо, ми не заслужимо на достойне життя в країні, бо потрібно з себе починати».

Допис зоозахисниці поширили понад 5000 користувачів. У коментарях люди обурилися діями господаря собаки.

«Нехай служить. Тут він побачить, як люди відносяться до тварин і як до нелюдів. Купуйте квиток йому на потяг до Костянтинівки, а ми його зустрінемо» — написав військовослужбовець Артем Сорока.

Як повідомила «ФАКТАМ» речниця пресслужби ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська, господарю собаки за жорстоке поводження з тваринами відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 299 ККУ.

- Після процесуальних дій буде надана остаточна кваліфікація діям підозрюваного. Йому загрожує до трьох років в’язниці.

А тим часом Юлія Бартащук повідомила, що з Тузіком все добре, й він готовий до нової родини, де його любитимуть та ніколи не скривдять.

«Собачка дуже хороший, вихований, слухняний. Хочу подарувати йому краще життя. Можливо хтось відгукнеться із іншої країни», — додала вона.

Нагадаємо, що під Києвом судитимуть чоловіка, який викинув собаку дружини з вікна багатоповерхівки.

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