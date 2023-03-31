«Можливість не виключена»: посол Китаю про зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна

Потенційна можливість зустрічі чи телефонної розмови між президентом України та головою Китаю Сі Цзіньпіном існує. Таку заяву зробив постійний представник КНР при Євросоюзі Фу Цун.

«Можливість не виключена», — цитує китайського дипломата Financial Times.

За інформацією газети, постійний представник Китаю при ЄС та китайські високопосадовці підтримують контакти зі своїми українськими колегами.

Інші подробиці щодо взаємодії Пекіна та Києва не наводяться.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стверджувала, що реакція Пекіна на українську кризу визначить майбутнє відносин ЄС та Китаю. Вона наголошувала, що ЄС вважає критично важливим збереження дипломатичних відносин та відкритих каналів зв'язку з китайською стороною.

Нагадаємо, офіційний представник МЗС КНР Мао Нін запевнила, що Китай позитивно оцінює ініціативу Зеленського щодо організації переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі лідерів поки не доводиться.

Разом з тим, позитивним сигналом для України від КНР стало рішення найбільшої логістичної компанії Китаю — OOCL Logistics припинити морські відвантаження товарів до росії. Це тим більш показово, що контрольний пакет власника OOCL зараз належить китайській державній компанії Cosco Shipping.

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