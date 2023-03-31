37.49 / 38.12 40.43 / 41.20
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Можливість не виключена»: посол Китаю про зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна

12:14 31 березня 2023
Зеленський та Сі Цзиньпін

Потенційна можливість зустрічі чи телефонної розмови між президентом України та головою Китаю Сі Цзіньпіном існує. Таку заяву зробив постійний представник КНР при Євросоюзі Фу Цун.

«Можливість не виключена», — цитує китайського дипломата Financial Times.

За інформацією газети, постійний представник Китаю при ЄС та китайські високопосадовці підтримують контакти зі своїми українськими колегами.

Інші подробиці щодо взаємодії Пекіна та Києва не наводяться.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стверджувала, що реакція Пекіна на українську кризу визначить майбутнє відносин ЄС та Китаю. Вона наголошувала, що ЄС вважає критично важливим збереження дипломатичних відносин та відкритих каналів зв'язку з китайською стороною.

Нагадаємо, офіційний представник МЗС КНР Мао Нін запевнила, що Китай позитивно оцінює ініціативу Зеленського щодо організації переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі лідерів поки не доводиться.

Разом з тим, позитивним сигналом для України від КНР стало рішення найбільшої логістичної компанії Китаю — OOCL Logistics припинити морські відвантаження товарів до росії. Це тим більш показово, що контрольний пакет власника OOCL зараз належить китайській державній компанії Cosco Shipping.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Контейнеровоз компанії

«Неприємний «дзвіночок» від «дружніх країн»: китайська компанія більше не відвантажує товари в росію

Парковка для інвалідів

Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті визнали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук (фото)

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова народила, але не доньку

Водій

Загрожує величезний штраф: водіїв попередили, як не втратити через незнання майже 41 тисячу гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту