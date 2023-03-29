У Пекіні відреагували на пропозицію Зеленського: про що йдеться

У Пекіні вже відреагували на пропозицію президента України. Так, 29 березня офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу заявила, що Китай позитивно оцінює ініціативу Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки що не доводиться.

«Ми знаходимося в контакті з усіма сторонами. Щодо конкретних деталей, у мене немає інформації», — сказала прессекретарка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив до України лідера Китаю Сі Цзіньпіня, який минулого тижня здійснив триденний візит до країни-агресорки — російської федерації. Там він зустрівся з кремлівським диктатором володимиром путіним.

Глава української держави сказав, що хоче поговорити з головою КНР. Про це він заявив під час інтерв’ю AP, записаного 28 березня в потязі. Тоді президент України їздив до міст, де відбувалися найзапекліші бої, а також до населених пунктів, де Сили оборони успішно відбили атаки російських окупантів.

Український лідер додав, що перед початком повномасштабної війни росії проти України він контактував із главою КНР, але повторної розмови досі не було.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» експерт Української асоціації китаєзнавців, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ Дмитро Єфремов розповів, чи взагалі зацікавлений Пекін у завершенні війни в Україні.

Фото: МЗС КНР | Мао Нін, представниця МЗС Китаю

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