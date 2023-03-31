У Берліні можна оформити український паспорт: де та як записатися
Українські біженці у Німеччині зможуть оформити українські паспорти, не виїжджаючи до України.
З п'ятниці, 31 березня, у тестовому режимі розпочне працювати сервіс з оформлення українських паспортів у столиці Німеччини Берліні.
Як зазначили у державному підприємстві «Документ», громадян прийматимуть за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
«На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів здійснюватиметься з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку «живої» черги. Про повноцінний запуск роботи центру буде повідомлено на всіх офіційних ресурсах ДП «Документ», — йдеться у повідомленні.
Ціни на оформлення закордонного паспорта за простою та терміновою процедурою:
Для того, щоб оплатити послугу, бажано мати картку українського банку.
У мережі вже є коментарі щодо роботи сервісного центру. Українці пишуть, що організовано 35 кабінок на прийом документів та 9 на видачу.
«Ми сьогодні там були. Люди постаралися на славу, близько 35 кабінок для обслуговування відвідувачів на прийом документів та 9 на видачу. Сподіваюся, що з такими можливостями все буде супер!» — такий коментар залишила Олена.
Нагадаємо, сьогодні оформити паспортні документи або обміняти посвідчення водія українці можуть у центрах обслуговування у Туреччині (Стамбул), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава) та Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав).
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