У Берліні можна оформити український паспорт: де та як записатися

Українські біженці у Німеччині зможуть оформити українські паспорти, не виїжджаючи до України.

З п'ятниці, 31 березня, у тестовому режимі розпочне працювати сервіс з оформлення українських паспортів у столиці Німеччини Берліні.



Як зазначили у державному підприємстві «Документ», громадян прийматимуть за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.

«На період роботи у тестовому режимі обслуговування відвідувачів здійснюватиметься з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку «живої» черги. Про повноцінний запуск роботи центру буде повідомлено на всіх офіційних ресурсах ДП «Документ», — йдеться у повідомленні.

Ціни на оформлення закордонного паспорта за простою та терміновою процедурою:

Для того, щоб оплатити послугу, бажано мати картку українського банку.

У мережі вже є коментарі щодо роботи сервісного центру. Українці пишуть, що організовано 35 кабінок на прийом документів та 9 на видачу.

«Ми сьогодні там були. Люди постаралися на славу, близько 35 кабінок для обслуговування відвідувачів на прийом документів та 9 на видачу. Сподіваюся, що з такими можливостями все буде супер!» — такий коментар залишила Олена.

Нагадаємо, сьогодні оформити паспортні документи або обміняти посвідчення водія українці можуть у центрах обслуговування у Туреччині (Стамбул), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава) та Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав).

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