«Проґавили момент»: чому половина українських біженців у Німеччині навряд чи повернеться на батьківщину після війни

З України після початку повномасштабного вторгнення росіян багато громадян виїхали за кордон, в тому числі до Німеччини. Зараз у Німеччині близько 609 тисяч українських біженців зареєстровані в центрах зайнятості, з них 204 тисяч — це діти. Про це повідомив колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише «Главком».

За його словами, безробітні українці мають ті ж права, що й німці, що значно спрощує пошук роботи, до того можливість вивчити німецьку мову на безкоштовних курсах сприяє соціальній інтеграції українських вимушених переселенців.

Мельник зазначив, що інтеграція українців відбувається дуже швидко: «Для нас це, мабуть, не дуже добра новина. Якщо війна триватиме набагато довше, ніж ми очікуємо, то існує ризик, що чимало українців не повернуться».

«Статус українців у Німеччині урівнений зі статусом німців, які є безробітними. Держава їх заохочує до праці, надаючи постійно пропозиції, а також дає можливість вчити німецьку мову безплатно на курсах. На сьогодні близько 96 тисяч українців відвідують так звані інтегративні мовні курси. З опитувань відомо, що більшість українців хочуть працювати, а не сидіти на шиї», — сказав дипломат.

Він додав, що німецький уряд суттєво спростив для українських біженців умови працевлаштування, зокрема, тепер українські дипломи лікарів офіційно визнані у Німеччині.

«Вони розуміють, що українці — справжні європейці, культурні та освічені люди. А в них самих величезний дефіцит на ринку праці, причому буквально усіх спеціальностей, починаючи з тих, хто доглядає в лікарнях, і до лікарів. Наші медики у Німеччині — нарозхват. Німці спростили визнання дипломів, адже раніше треба було фактично заново вчитися, щоб стали лікарем», — розповів експосол.

Разом з тим Мельник зазначив, що великим викликом для України є глибока інтеграція українських дітей у німецький освітній процес.

«Ще є один великий виклик, який, на жаль, стосується дітей. Діти наших вимушених переселенців пішли в школу, а це майже 200 тис. осіб. У Німеччині вирішили якомога швидше повністю інтегрувати наших діток. І ми тут мабуть проґавили момент. Ми всім кажемо, що у нас є дистанційна міжнародна школа, але все це виявилось не таким райдужним. Це віртуальна школа, яка існує лише на папері. Немає вчителів, які б вели уроки», — наголосив дипломат.

Він додав, що згідно з опитуваннями, третина українців планує повернутися додому, а більше половини мають намір лишатися у Німеччині найближчі два роки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українським біженцям у Німеччині збільшать виплати, а також про те, як записати дитину в школу у Німеччині.

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