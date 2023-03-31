лукашенко вперше пояснив, навіщо білорусі ядерна зброя: подробиці

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вважає, що отримання ядерної зброї, про підготовку до передачі якої Мінську повідомив президент рф владімір путін, дозволить «убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу». Про це він сказав під час проголошення щорічного послання до парламенту та білоруського народу.

У нападі на білорусь, що нібито готується, лукашенко звинуватив Польщу та інші країни НАТО, які планують задіяти для цього діячів білоруської еміграції.

«Роблять із наших бойовиків-утікачів, а по простому — бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми теж маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні отримують в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо», — пафосно заявив «бацька».

Говорячи ж про війну в Україні, лукашенко назвав лише один шлях припинення російської агресії — «переговори без попередніх умов». А, коментуючи контрнаступ ЗСУ, що готується, він назвав його «надзвичайно небезпечним, гіршим, що може бути в цих умовах». За словами глави білорусі, такі дії унеможливлять на нинішньому етапі мирні переговори, які треба розпочати якнайшвидше.

Нагадаємо, москва планує поглинання білорусі вже до 2030 року, проте у мінську таку стратегію показово відкидають, називаючи застарілою. Тим часом американський Інститут дослідження війни (ISW) вважає, що кремль, ймовірно, включить елементи білоруської оборонної промисловості у свої зусилля з переоснащення російської армії для підтримки війни з Україною.

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