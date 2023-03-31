Оборонятимуться свічками: окупантам видали дивні знаряддя «захисту» від українського контрнаступу

У Пермському краї російської федерації мобілізованим на війну проти України видають свічки, які начебто мають захистити солдатів, допомогти вигнати злих духів і відвернути кулі. Їх пропонується запалити в бою і тоді, нібито, жодна куля не буде страшна. Напуття бійцям на свічці, до речі, написали з помилками. Про це Telegram-каналу «Пермь 36,6» розповів один із загарбників і показав фото «щедрого подарунка».

«Я все більше дивуюся з таких приколів. Поголовно видали такі свічки в роті. Який баран буде їх запалювати в бою, цю свічку захисту? Як форму або берци нові видати, так не передбачені терміни, а як роздати по свічці, так без проблем», — розповів один із мобілізованих росіян ЗМІ.

За його словами, їм видали другосортну форму, тоді як контрактники отримали нове обмундирування. То ж поки ЗСУ успішно готуються до весняного контрнаступу, схоже, що російські окупанти вже мають спосіб, який допоможе їм «успішно демілітаризуватись».

Нагадаємо, окупанти зґвалтували 4-річну дівчинку на очах батьків: названо імена нелюдів.

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