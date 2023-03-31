Річниця деокупації Бучі: президент Молдови Майя Санду прибула до України
До України з візитом прибула президент Молдови Майя Санду, зробивши це у річницю звільнення Бучі.
«Сьогодні ми з народом Молдови разом зі світовою спільнотою згадуємо терор, вчинений проти мирного населення в Бучі рік тому. Ми вшановуємо і сумуємо за невинними. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування цих звірств і покарання винних», — процитувала очільницю Молдови її прес-служба.
Також з Київ з візитом прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович.
Відео з очільником словенського уряду в Києві показав президент Володимир Зеленський.
Очікується, що вони разом з президенткою Молдови візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.
Нагадаємо, раніше у Європі досягли домовленості про міжнародне розслідування «Різанини в Бучі».
«Вражена повідомленнями про невимовні жахіття в районах, які залишає росія. Необхідно терміново провести незалежне розслідування», — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка теж побувала у місті. Вона висловила впевненість у тому, що винних у цих злочинах буде притягнуто до відповідальності.29
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