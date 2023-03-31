«33 страшних дні, 9 тисяч воєнних злочинів»: Зеленський нагадав про звільнення Бучі (відео)

За 33 дні окупації Бучі і Бучанської громади на Київщині російські загарбники вбили понад 1400 місцевих мешканців, в тому числі — 37 дітей. Про це нагадав президент Володимир Зеленський.

Він згадав, як вперше побував у розтерзаному ворогом місті після його деокупації, і йому забракло слів, аби оцінити побачене.

Лише у цьому українському місті та на його околицях ворог скоїв 9 тисяч воєнних злочинів. Тіла понад 175 людей було знайдено в братських могилах і камерах тортур.

«365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних!», — запевнив президент на відео.

Нагадаємо, у серпні 2022 року в Бучі було знайдено відео від 4 березня 2022 з обличчами окупантів, які скоїли там страшні злочини. Так, 47-річного Руслана Нечипоренка було застрелено на очах у 14-річного сина. Чоловік із дитиною пішли за гуманітарною допомогою — без зброї, з білими пов'язками, але окупант стріляв у багатодітного тата на ураження — в серце…

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram