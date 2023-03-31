Запланована в росії кампанія з набору добровольців для участі у війні проти України є лише прикриттям для нового примусового призову, вважають у Міністерстві оборони Великій Британії.

«Існує реальна можливість того, що на практиці ця відмінність буде розмита, і що регіональна влада намагатиметься досягти поставлених цілей з набору, примушуючи чоловіків вступати в армію», — заявило Міністерство оборони в Лондоні, посилаючись на дані розвідки.

За даними російських ЗМІ, планується набрати 400 000 добровольців. За словами британського міністерства, передбачувана «добровольча модель» має на меті мінімізувати невдоволення в країні.

«Дуже малоймовірно, що кампанія залучить 400 000 справжніх добровольців. До того ж, потрібні не лише нові кадри. Відновлення бойової потужності росії в Україні потребуватиме не лише особового складу».

Країна-терористка потребує більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз.

Нагадаємо, Японія застосовує нові санкції проти росії: експорт літаків, БПЛА та сталі під забороною.

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