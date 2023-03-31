Uber та Bolt стали платниками «податку на Google» в Україні: що відомо

Від січня 2022 року в Україні набув чинності закон про «податок на Google» (так спрощено називають зміни до Податкового кодексу щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам). Отже не зареєстровані в Україні закордонні ІТ-компанії мають сплачувати 20% податку до державного бюджету.

Згідно з законом з 1 січня 2022 року усі міжнародні інтернет-гіганти, що не є резидентами та не мають свого представництва в Україні, мають сплачувати ПДВ у розмірі 20% у державний бюджет. Це стосується таких корпорацій як Facebook, Netflix, Google, YouTube, Amazon та інших ІТ-компаній. Якщо компанія нерезидент продає свої послуги в Україні через зареєстрованого посередника, то вони не оподатковуватимуться. У такому випадку податковий тягар лягає на посередника.

І ось, як повідомив очільник податкового Комітету Ради Данило Гетманцев, за результатами поданих за ІV квартал 2022 року спрощених декларацій з ПДВ платниками податку було задекларовано майже 52,1 млн. доларів США (1,9 млрд. гривень), що на 12,1 млн дол (0,4 млрд грн.) більше, ніж у ІІІ кварталі 2022 року.

Найбільші суми були задекларовані Google (play.google.com та google.com), Apple, PlayStation, Netflix, Etsy.

Загалом станом на 1 січня 2023 року на обліку перебувало 86 осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України та подають звіти.

А в лютому — березні 2023 року платниками податку стали також служби таксі Uber та Bolt.

«У 2023 році міжнародні компанії вже сплатили податок на додану вартість за постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України до державного бюджету України 1,9 млрд. гривень», — зазначив Данило Гетманцев, який також став ініціатором скасування воєнних податкових пільг для вітчизняного бізнесу.

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