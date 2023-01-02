Чому в Україні скасовують пільги під час війни: пояснює Данило Гетманцев

Те, що ми знижуємо податки під час війни, — унікальна у світовій історії практика. Всі інші країни, навпаки, підвищували. США, наприклад, підвищили прогресивну шкалу податку на доходи до 94% у війну. І це абсолютно логічно, адже країна консолідує всі наявні ресурси для захисту найважливішого — життя, без чого все інше сенсу не має. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас він додав, що ми повинні зрозуміти: наші партнери не готові фінансувати економіку держави, яка сама себе звільняє від оподаткування.

«Вони не налаштовані використовувати гроші американських, європейських й інших платників податків на фінансування держави, яка зменшує внутрішнє фінансування шляхом введення різних пільгових систем», — пояснює Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що наразі у Верховній Раді обговорюється питання про скасування пільгової системи оподаткування, відповідно до якої бізнесу дозволяється платити податок у розмірі 2% від доходу. Стосуватиметься скасування пільгової системи всіх, хто на неї перейшов.

До слова, автором цього законопроєкта про застосування 2% є Данило Гетманцев.

«Розумію, що його час минув. Я погоджуюсь з тим, що ця система відіграла свою роль, і її мета була вивести нашу економіку зі стану оціпеніння на початку війни. Вона з цим впоралась. Люди вижили, понад 300 тис. підприємств перейшли на неї. Дійсно, вона є достатньо популярною, але всьому свій час. Сьогодні вже є підстави говорити про її скасування», — вважає Данило Гетманцев.

Раніше економіст пояснив, чи може росія вразити одночасно всю банківську систему України і влаштувати фінансовий блекаут.

252

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram