Російські окупанти знову атакували ракетами Запоріжжя: що відомо

У п'ятницю, 31 березня, армія рф здійснила черговий ракетний удар по Запоріжжю.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу в одному з районів міста було частково пошкоджено 5 приватних будинків та 2 гаражі з автомобілями всередині.

За попередньою інформацією, травмувалося двоє людей, яких госпіталізували каретами швидких, загиблих немає.

Втім, вибуховою хвилею в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого заблокованими там виявилися жінка з однорічною дитиною. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих.

Рятувальники звільнили заблокованих

Після огляду лікарями швидкої від госпіталізації врятовані відмовилися.

Своєю чергою секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що обстріл міста відбувся і минулої ночі. Тоді постраждав об'єкт інфраструктури, а люди залишилися неушкодженими. А напередодні під прицілом опинились мирні будинки на Оріхівщині, Гуляйпільщині, у Запорізькому та Василівському районах.

Били по Оріхівщині і серед дня 31 березня. За повідомленням очільника Офісу президента Андрія Єрмака, місто було обстріляно з літака двома ракетами. Двох цивільних мешканців було поранено, один із них нині — у важкому стані.

Також відбувся приліт у Комунарському районі, там двоє постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський побував біля зруйнованих багатоповерхівок у Запоріжжі, де постраждали 37 людей, а двоє загинули. «Терористи точно знали, куди спрямовують свої ракети. Осколково-фугасні «Смерчі», — сказав тоді очільник держави.

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