Президент України Володимир Зеленський, який раніше відвідав Херсонщину, вперше провів виїздне засідання Ставки Верховного головнокомандувача — у Дніпрі.

«Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області. Командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський — вони були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині, на найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома та інших. Обговорили на Ставці загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення й захист наших рубежів по всій протяжності фронту — від Херсонщини до Харківщини», — сказав президент у відеозверненні.

Також він розповів про свою поїздку у Запоріжжя, житловий район якого нещодавно піддався ворожому обстрілу.

«Був на місці влучання російських ракет по житлових будинках. Звичайні будинки… Спалені, частково, на жаль, зруйновані. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди спрямовують свої ракети. Осколково-фугасні „Смерчі“. По будинках. 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких… Понад 400 людей звернулися по допомогу», — сказав Зеленський та додав: «І за цей удар росія відповідатиме. Саме для цього ми по максимуму співпрацюємо з міжнародною юстицією, мобілізуємо світ для створення спецтрибуналу щодо агресії рф. Все це буде. Вироки терористам будуть».

Очільник держави розповів про свою зустріч з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої обговорювалися питання безпеки енергетики та атомних станцій, передусім Запорізької АЕС, яку росія досі використовує для радіаційного шантажу світу.

«Жоден інший терорист не доходив у своєму цинізмі до таких глибин, у яких Росія постійно шукає й знаходить нове дно. Тримати в заручниках атомну станцію протягом понад року — це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики», — додав він.

Володимир Зеленський анонсував участь України у важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена та Сполучених Штатів, — саміті за демократію.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський розповідав про спеціальну нараду з військовими, під час якої обговорювалися питання оборони України.

Фото Офісу президента

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