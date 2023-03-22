Обстріл Запоріжжя: поранено понад 20 людей, серед них є діти (фото, відео)

У Запоріжжі, яке опівдні у середу, 22 березня, обстріляли рашисти, поціливши по житловій забудові, наразі відомо про 18-х постраждалих.

За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, під обстріл терористів потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

«На цей час відомо про 18 постраждалих, з них двоє дітей 7 та 9 років. 11 дорослих госпіталізовано: четверо знаходиться у важкому стані, семеро — у середньому. Ще п"ятеро людей отримали медичну допомогу на місці. Дітей зараз везуть до медичних закладів», — зазначив він.

Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів.

«росія — країна підступних терористів, яка не має жодного права на існування», — додав Куртєв.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла: зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини — у важкому стані, 19 — у середньому, 3 — у легкому (з них двоє дітей). Одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, померла.

У мережу виклали відео, яке зняв запорізький волонтер Стас Стайков. Він показав свою квартиру після обстрілів рашистів.

Нагадаємо, що вночі ворожі дрони-камікадзе зруйнували кілька поверхів в домах мешканців Ржищева, що на Київщині. Наразі відомо вже про чотирьох загиблих.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

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