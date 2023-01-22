Аферисти залишать без грошей: на дзвінки з яких номерів краще не відповідати

Шахраї, які з новою силою активізувалися в Україні, вигадують нові схеми. Людина може втратити свої гроші, просто відповівши на дзвінок з мобільного телефону.

Про те, чи варто відповідати на дзвінки з невідомих номерів чи з-за кордону, пише itechua.

Буває, що дзвонять рекламні агенти. Щоб продати товар вони використовують бази мобільних телефонів. За таким принципом діють і шахраї.

Якщо номер починається з 800 або 700, це можуть бути номери комерційних організацій.

Комбінація +7800 говорить про те, що намагається додзвонитися якась організація. Як правило, це пов'язано з різними опитуваннями.

Потрібно також знати, що дзвінки від іноземних абонентів тарифікуватимуться за нормами міжнародного зв'язку. Значить будуть списані гроші.

Найнебезпечнішими фахівці називають дзвінки з месенджерів. Шахраї використовують ці дзвінки для реалізації чорних схем.

Фахівці з кібербезпеки просять звернути увагу на цифри номера. Зловмисники підробляють номери під великі організації, банки чи державні служби. Вони просто змінюють одну цифру найпопулярнішого номера компанії.

Зміна мобільного номера також спричиняє проблеми. Оператори зв'язку часто відновлюють номери, особливо з гарною комбінацією цифр і перепродують. Оскільки всі номери телефонів мають прив'язку до соцмереж, банкінгу та різних сервісів, то коли купується новий номер, є ризик отримати всі фінансові проблеми колишнього власника.

Раніше ми розповідали, як шахраї з Дніпра заволоділи грошима 18 тисяч жителів Казахстану.

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