Камілла у Німеччині вразила своїм виглядом: на що звернули увагу ЗМІ

В останній день державного візиту до Німеччини, яка нещодавно пережила транспортну кризу, король Чарльз III і Камілла здійснили подорож з Берліна до Гамбурга потягом. Місцеві ЗМІ звернули увагу на одну деталь в образі королеви-консорта. Для поїздки та кількох зустрічей Камілла одягнулася в королівський синій колір. І пальто, і сукня королеви-консорта були того ж відтінку. Для вулиці, в дощову погоду, Камілла брала чорні шкіряні рукавички і пишний капелюх з хутряною опушкою. Пальто 75-річної дружини короля прикрашала навдивовижу блискуча брошка з великим сапфіром, оточеним дванадцятьма діамантами, повідомляє t-online.de.

Ця прикраса має особливе значення. Як написав у Твіттері британський королівський репортер Річард Палмер, брошка походить зі скриньки королеви Вікторії, цю коштовнысть у 1840 році на весілля їй подарував чоловік, Альберт Саксен-Кобургський і Готський. Вікторія була прапрабабусею королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року. Для подорожі коштовність була обрана Каміллою, ймовірно, через дарувальника, німецького принца Альберта. Можливо, це був знак вдячності Чарльза III та Камілли стороні, що приймає. Кажуть, що королева Вікторія носила брошку часто і дуже любила її. Вона зробила коштовність реліквією корони, яка б завжди передавалася наступній королеві або королеві-консорту.

Після двох днів у Берліні, включаючи державний банкет і виступ у Бундестазі, король Чарльз III і Камілла завершили свій перший закордонний візит як монархи пізно ввечері в п'ятницю в Гамбурзі. Король здійснив морську прогулянку з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а Камілла відвідала німецько-англійську початкову школу разом з першою леді Ельке Бюденбендер. До Великобританії монархи повернулись літаком Королівських ВПС.

Нагадаємо, під час візиту Чарльза і Камілли до Німеччини у Лондон приїхав принц Гаррі, але йому не призначили зустріч з королем.

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