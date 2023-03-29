Принц Гаррі в Лондоні, але зустрічі з Чарльзом не буде: що завадило королю побачитися з молодшим сином

У середу, 29 березня, до Берліна з офіційним державним візитом прибув британський король Чарльз III. Його супроводжує дружина королева-консорт Камілла. Королівське подружжя вилетіло на борту літака Voyager британського уряду. Він піднявся у повітря з військового аеродрому у графстві Оксфордшир. Приземлився літак у берлінському аеропорту.

У повітряному просторі Німеччини його супроводжували два німецькі винищувачі.

Чарльза та Каміллу вітали президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр та його дружина Ельке Бюденбендер.

Для Чарльза як короля це перший державний візит. До цього він вже відвідував Німеччину 28 разів. Спочатку планувалося, що Чарльз здійснить перший візит до Франції, проте масові протести, що охопили цю країну, змусили Єлисейський палац виступити із заявою про перенесення цього заходу. І король вирушив до Німеччини.

Програма його перебування у ФРН дуже насичена. Чарльз має зустрітися з канцлером Олафом Шольцем та побувати на військовій базі, де несуть спільну службу британські та німецькі солдати та офіцери. Крім того, король виявив бажання поговорити з українськими біженцями, які зараз перебувають у Німеччині.

Примітно, що поїздка Чарльза та Камілли, яка планувалася заздалегідь, дала привід для нових образ принцу Гаррі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», герцог Сассекський несподівано з'явився 27 березня у Лондоні. Молодший син британського короля, як з'ясувалося, прилетів із США, щоб особисто взяти участь у попередніх слуханнях за позовом до газети The Daily Mail. Він має намір провести в Лондоні щонайменше чотири дні.

Коли Гаррі запитали, чи буде він зустрічатися з батьком, принц відповів, що з його боку таке бажання є. Однак, як висловився герцог Сассекскій, Букінгемський палац дав йому ясно зрозуміти, що зустрічі не буде. «Мені сказали, що король дуже зайнятий у ці дні», — зазначив принц Гаррі з явною образою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Гаррі ризикує втратити американську візу.

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