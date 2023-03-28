Не літають літаки, не ходять поїзди: страйк транспортників паралізував Німеччину

Німеччина виявилася паралізованою — почався найбільший за останні 30 років страйк працівників транспорту. Поки що він має попереджувальний характер. Однак профспілка залізничного транспорту EVG спільно з профспілкою Verdi попереджають, що можуть продовжити його в разі невиконання їхніх вимог. Поки що страйк розрахований на добу.

Скасовано практично всі пасажирські рейси в аеропортах Гамбурґа, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн. Аеропорт Берліна поки що продовжує роботу, але обслуговує тільки міжнародні рейси.

Зупинено рух поїздів далекого прямування по всій Німеччині. Параліч залізниці продовжиться і 28 березня. Не ходитимуть майже всі приміські поїзди, оскільки їхній оператор, компанія DB Regio, також приєдналася до страйку.

У семи регіонах Німеччини скасовано рух практично всіх видів громадського транспорту. Це стосується Баден-Вюртемберга, Баварії, Гессена, Нижньої Саксонії, Рейнланд-Пфальца, Саксонії та Північного Рейну — Вестфалії.

Є загроза, що закриються для руху всіх автомобілів деякі автобани Німеччини, оскільки компанія-оператор готова приєднатися до страйкувальників.

У страйку мають намір взяти участь майже 400 тисяч працівників транспорту. Профспілки вимагають збільшення заробітної плати. Так, Verdi домагається збільшення зарплати на 10,5%, що становить приблизно 500 євро на місяць. EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%. Це 650 євро на місяць.

Усе тепер залежить від результату переговорів між лідерами профспілок і членами федерального уряду Німеччини. Вони вже почалися в Потсдамі й мають завершитися 29 березня.

Нагадаємо, у Франції протестують проти закону про підвищення пенсійного віку.

Фото з сайту polskieradio. pl

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