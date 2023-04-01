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Суд не зміг обрати запобіжний захід настоятелю Києво-Печерської лаври: що сталося

16:29 1 квітня 2023
Паша-Мерседес у суді

У суботу, 1 квітня, суд не зміг обрати запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю), якому повідомили про підозру за кількома статтями КК України — про виправдання та заперечення збройної агресії росії проти України, глорифифікацію її учасників, а також про дискримінацію громадян у залежності від їхньої регіональної приналежності, релігійних переконань.

У суді митрополит заявив про погане самопочуття та зниження цукру в крові.

Судове засідання перенесли на понеділок, 3 квітня, на 09:00.

Нагадаємо, що представники УПЦ (МП) мали залишити територію Києво-Печерської лаври ще 29 березня, проте відмовляються це робити. Члени комісії Мінкульту кілька разів намагалися здійснити прийом-передачу приміщень Лаври, проте їх не пускали на територію прихильники митрополита Павла.

Фото — скріншот

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