Наміснику Києво-Печерської лаври вручили підозру та викликають на допит: у чому звинувачують митрополита Павла (відео)

Служба безпеки України в суботу вранці вручила повідомлення про підозру наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту Павлу (Лебедю), який днями штовхнув журналістку «Еспресо». У його домі проводять обшуки, а його самого викликають на допит, повідомляє ВВС Україна.

Про вручення підозри повідомив сам Павло у відеозверненні, це також підтвердило джерело в СБУ.

Так, Павла підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених статтями 161 та 436−2 Кримінального кодексу. Йдеться про виправдовування та заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікацію її учасників, а також про дискримінацію громадян залежно від їх регіональної належності, релігійних переконань тощо.

Сам Павло заявив, що підозру йому вручили о 7.30 ранку.

«Субота, вихідний день, не дали можливості помолитися. Ну Бог їм у поміч, зараз в моєму домі будуть обшуки», — повідомив він.

«Сказали, що я співпрацюю з росією, і ще там одне міжрелігійне розпалювання, ще кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде. Тому прошу вас зберігати мир, моліться, церкву гонять. Ні про що і ні за що», — заявив Павло.

Відповідно до офіційної заяви УПЦ, о 12:00 митрополита чекають в СБУ на допит, після чого «буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу». За даними ЗМІ, питання про запобіжний захід розглядає Шевченківський районний суд столиці в закритому режимі.

Раніше митрополит Павло оприлюднив відеозвернення до президента Володимира Зеленського, де фактично погрожує йому та його родині «божою карою».

«Кажу вам, пане президенте, і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю. Вони впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що, увійшовши у владу на наших спинах і нашому бажанні, можете з нами так вчиняти. Господь не пробачить ні вам, ні вашій родині цей вчинок. Тому що в ці хвилини 220 людей братії викинуті вами на вулицю», — йшлося в його заяві.

Як повідомили пізніше в Офісі Генерального прокурора, митрополиту УПЦ (МП) повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій рф.

«За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436−2 КК України). За даними слідства, підозрюваний священнослужитель у своїх виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них. Також він робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії держави-агресора», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», ченці та духовенство УПЦ Московського патріархату, які 29 березня мали звільнити будівлі державного заповідника «Києво-Печерська лавра», відмовляються залишати приміщення.

Минулого року митрополита Павла зупинили на кордоні з церковними цінностями.

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