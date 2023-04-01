Атаки на Авдіївку та Мар'їнку відбито, Бахмут тримається, — Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті 1 квітня

Протягом доби противник активно задіював авіацію і знов завдавав ракетних ударів. Зафіксовано 2 ракетні та 25 авіаційних ударів, а також 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Сьогодні російська федерація знову завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. Є поранені серед цивільного населення», — повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у суботу, 1 квітня.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника. Найзапекліші бої точаться за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають населений пункт. В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в Богданівці Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, a підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

За даними Генштаба, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак на блокпостах загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти рф. За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто. В свою чергу представники фсб під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.

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Фото Генштаба ЗСУ

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