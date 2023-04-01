На Луганщині окупанти активно шукають українських «агентів» та відбирають житло у місцевих для заселення військових, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«31 березня російська федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах, застосувавши балістичні ракети. Для авіаударів противник також задіяв 6 ударних БпЛА типу „Шахед-136“. Проте усі вони були знищені нашими захисниками», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку, протягом минулої доби, противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції.

«Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах — відключено мобільний зв'язок. Продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, у окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ», — повідомили в Генштабі.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Як писали «ФАКТИ», колишній начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко заявив, що у війні росії проти України розпочався період, який може стати переломним. А міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.

Фото: Генштаб ЗСУ

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