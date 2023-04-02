Зливи, снігопади, грози і морози: якою буде погода в перші дні квітня

Тепло, яке поверталося ненадовго в Україну, знову поступається місцем похолоданню. Про це пише у Мережі синоптикиня Наталія Діденко.

«2 квітня в Україні похолоднішає і холодна погода потриває наступний тиждень, з коливаннями», — зазначає вона.

Температура повітря вдень знизиться до +7+11, при цьому на півдні та сході буде тепліше, +10+14 градусів. У східних областях атмосфера від опадів ще завтра втримається.

У Києві 2 квітня очікується дощ. Вдень стане холодніше, близько +10 градусів.

Надалі холодна погода зміцніє в Україні, лише в східних областях буде тепла погода, очікують в Українському Гідрометцентрі.

Синоптична карта України, 2 квітня

Ще більш невтішний прогноз наводить народний синоптик Станіслав Щедрін.



На його думку, ряд циклонів, атмосферні фронти, а також холодні повітряні маси арктичного походження принесуть у всі області похолодання та опади.

«Половина квітня пройде із затяжними зливами, на Заході можливі навіть сильні снігопади. На Півдні та Центрі 4−5 квітня можливі грози. Температура повітря вдень не перевищуватиме +8…+10 градусів. Вночі всюди, окрім Півдня, можливі «мінуси», — пронозує спеціаліст.

Прогнози колег підтверджують і розрахунки фахівців з сайту GisMeteo: ще кілька днів українців чекають суцільні дощі та снігопади без жодного «просвіту».

Прогноз для Києва до 11 квітня

Трохи більш радісною залишається ситуація з магнітними бурями: у найближчі дні їх не буде. Перша сильна магнітна буря очікується 10 квітня. Її сила становитиме 4 бали.

У цей день можливе незначне погіршення самопочуття: біль голови, слабкість. Може знизитися увага та працездатність, з'явитися сонливість. Намагайтеся не перенапружуватись, більше відпочивайте, гуляйте на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що господиням вже час пересаджувати кімнатні рослини. Як це зробити правильно, читайте у «ФАКТАХ».

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram