В Україну повертається тепло, але ненадовго: яким регіонам пощастить

Як обіцяли синоптики, у п'ятницю, 31 березня, в Україну прийде атмосферний фронт із заходу.

В західні областях, на півночі, вдень у центральних, а також Одещини та Миколаївщини очікуються дощі, повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.



У східних областях вдень опади припинятися, буде сонячно. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме суха погода.

Температура повітря вдень +6…+12 градусів, на Луганщині +3…+7 градусів.

У Києві вдень +6…+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.

За прогнозом Діденко, квітень почнеться скромним потеплінням та «західними дощами».

Вже з 3 квітня очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України.

В Укргідрометцентрі попереджають, що 31 березня, у зв’язку з опадами, на високогiр’ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, останні дні березня в Україні йшов сніг та був сильний вітер. В Києві 29 березня максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 м/с (61 км/год).

30 березня, на Теплого Олекси, день теж був холодним. Раніше по погоді на Теплого Олекси дивилися, яким буде Великдень та в цілому рік.

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