П`ять головних правил пересадки кімнатних рослин навесні

Весна — гарний час, щоб дати ладу домашнім рослинам, які починають «прокидатися» після зими. Деякі з них потребують пересадки, а деяким може вистачити й невеличкого оновлення грунту. Робити це можна, у тому числі, й урахуванням місячного календаря, де вказуються сприятливі дні.

Фахівці ресурсу «Сад та город» дають п`ять важливих порад щодо весняної пересадки рослин.

Час пересадки.

Щорічно рекомендують пересаджувати молоді рослини або ті, що швидко ростуть. Їм потрібна не виснажена земля і більший горщик. Якщо квітка доросла и нормально почувається, то їй буде достатньо замінити верхній шар землі, підсипавши новий грунт. Не варто зайвий раз турбувати рослину, яка цвіте — краще зачекати, коли цвітіння закінчиться, а тоді вже пересаджувати та обрізати.

Спосіб пересадки.

Звичайна пересадка — рослину виймають з горщика, трохи обтрушують землю з коріння та саджають в інший грунт. Цей спосіб можна застосовувати до багатьох здорових кімнатних рослин, які легко переносять пересадку.

Пересадку з повною заміною грунту застосовують, якщо рослина захворіла чи якщо в грунті завелися шкідники. У такому випадку рослину треба повністю очистити від грунту, промити коріння та на півгодини помістити у слабкий розчин марганцівки.

Перевалка — перенесення рослини з грунтом в горщик більшого розміру. Зазвичай так пересаджують примхливі рослини або садженці. Порожнини у новому горщику заповнюють новим грунтом.

Вимоги до грунту.

Потрібно підбирати субстрат для певних видів рослин. Найпростіший спосіб — купити готовий. Також грунт можна приготувати самостійно, взявши за основу універсальний грунт.

Наприклад, для кактусів та сукулентів підійде суміш універсального грунту з річковим пісоком та вермикулітом в пропорції 2:1:1. Філодендрон, монстера, антуріум і інші споріднені їм рослини оцінять суміш, що складається з листової землі, дернової і торфу, взятих в рівних кількостях. Для пухкості можна додати мох-сфагнум і подрібнене вугілля.

Якщо для приготування субстрату використовується листова або дернова земля, її необхідно продезінфікувати. Найпростіше насипати грунт в металеву ємність і прогріти в духовій шафі.

Вибір нового горщика.

Варто пам`ятати, що в звичайному глиняному горщику грунт сохне швидше, ніж у пластмасовому або керамічному, покритому глазур’ю, а значить і поливати квіти доведеться частіше.

Кактусам і сукулентам бажано вибирати неглибокі широкі контейнери — коренева система у них слабо розвинена і великі ємності їм зайві. Широкі ємності підійдуть й рослинам, що розмножуються за допомогою «дєток» та нових розеток, а от пальмам з їхньою потужною кореневою системою необхідні досить глибокі ємності. Новий контейнер повинен бути на 2−3 см в діаметрі більше попереднього.

Дренаж.

Обов’язкова умова правильної пересадки — дренаж. Адже його відсутність призводить до закисання грунту та загнівання коренців. Дренажний шар повинен становити не менше 1/5 висоти горщика. Ним може бути керамзіт, річкова галька, глиняні черепки чи шматочки вугілля. У магазинах продається готовий дренаж, що складається, як правило, з дрібного керамзиту або вермикуліту.

До речі, деякі квіти, які зазвичай вирощують на дачі, без проблем можна забирати на зиму додому. Зокрема, пеларгонії та герані добре переносять пересадку.

Фото Pixabay

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