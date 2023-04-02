Більше 5 сотень окупантів, 5 броньованих машин і чотири артсистеми: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

У Генеральному штабі ЗСУ констатували, що протягом минулої доби, 1 квітня, противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Російська федерація завдала чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області, застосувавши балістичні ракети. Серед цивільного населення є загиблі й поранені.

Зі свого боку, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10 «.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.

В результаті гідної відсічі бійців ЗСУ ворог втратив ше 560 своїх вояк, 2 танки, 5 бойових броньованих машин та 9 одиниць автотехніки, включаючи паливозаправники.

Українці і не тільки підтримали своїх захисників влучними коментарями.

Нагадаємо, у Німеччині назвали дату потужного удару ЗСУ з використанням західних танків.

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