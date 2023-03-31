«Лишилось ще трішки»: у Німеччині назвали дату потужного удару ЗСУ з використанням танків

За даними BILD, в Україну вже прибули десятки німецьких бойових танків і бойових машин піхоти, в тому числі до 21 одиниці найсучасніших Leopard 2A6 і до 40 машин Marder. Перед цим українські екіпажі протягом шести тижнів тренувалися в Німеччині на системах озброєння з армійських запасів цієї країни та Португалії. Але не лише Німеччина нарешті постачає те, що потрібно Україні для звільнення своєї землі від російських окупантів. За останні кілька днів Велика Британія також доставила в Україну 14 обіцяних основних бойових танків типу Challenger 2. Крім того, вже прибули перші з 90 обіцяних американських бойових машин Stryker та численні інші види важкого озброєння. Понад 100 бойових машин піхоти Bradley та 50 шведських бойових машин CV90 мають надійти найближчим часом. Крім того, 40 французьких броньованих розвідувальних машин AMX-10RC. Зараз, на думку спостерігачів, починається зворотний відлік до дня Х — дня, коли потужна українська армія, оснащена сучасними західними системами озброєння, почне відвойовувати свою країну в російських окупантів.

Військовий експерт Ніко Ланге, дослідник Мюнхенської конференції з безпеки, сказав BILD: «Я очікую, що Україна завдасть удару на початку або в середині травня. До того часу українці ще пройдуть два важливих етапи навчання на отриманих системах озброєнь. Перш за все танки та бойові машини піхоти мають бути розгорнуті в поєднанні з іншими системами озброєнь України».

Йдеться про артилерію, безпілотники, засоби розмінування та авіацію, які розгортаються разом із західними танками, щоб завдати максимальної шкоди російським окупантам.

«Після цього ви відпрацьовуєте з об'єднаними бойовими підрозділами саме ті операції, які ви хочете провести пізніше, — продовжує Ланге. — Простіше кажучи, перед тим, як Україна вдарить новим озброєнням по російській окупаційній армії, вона імітуватиме вирішальні бої за схід і південь країни далеко від фронту, щоб потім бути якнайкраще підготовленою до них».

Видання додає, що німецький Leopard 2A6 перевершує на 95 відсотків російські танки. Він може вражати своїх супротивників з високою точністю на відстані до п'яти кілометрів, навіть під час руху і вночі. Більшість російських танків, з іншого боку, можуть вести прицільний вогонь лише на відстані одного-двох кілометрів і лише зупинившись.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков розповів, коли танки Leopard потраплять на фронт.

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