Деяким українцям перерахують пенсії автоматично: кого стосується підвищення у квітні

У квітні в Україні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців, підрахували в Уряді.

Також чинними залишаться додаткові доплати за віком.

«Громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також він нагадав, що у березні, попри складну економічну ситуацію, було проведено вже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на 28 березня всі пенсії за березень вже було виплачено.

Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів, а середній розмір підвищення пенсійних виплат склав майже 600 гривень.

«Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень», — підрахував Шмигаль.

Нагадаємо також, що у кількох містах України для пенсіонерів запровадили одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження.

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