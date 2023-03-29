37.48 / 37.52 40.30 / 40.41
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Деяким українцям перерахують пенсії автоматично: кого стосується підвищення у квітні

11:46 29 березня 2023
Пенсіонер

У квітні в Україні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців, підрахували в Уряді.

Також чинними залишаться додаткові доплати за віком.

«Громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також: Пенсія — майже 100 тисяч грн: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Також він нагадав, що у березні, попри складну економічну ситуацію, було проведено вже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на 28 березня всі пенсії за березень вже було виплачено.

Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів, а середній розмір підвищення пенсійних виплат склав майже 600 гривень.

«Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень», — підрахував Шмигаль.

Нагадаємо також, що у кількох містах України для пенсіонерів запровадили одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Парковка для інвалідів

Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті визнали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

Великий виграш

Завжди щастить у грі, роботі та коханні: названо 4 найбільш удачливих знаки Зодіаку

Розклад на картах Таро

Фінансовий успіх Водоліїв та неприємності у Овнів: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту