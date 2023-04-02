У Курській області рф помічена «бавовна»: є загиблий та поранені

На території рф продовжують відбуватися незрозумілі речі, як то вибухи та пожежі без зрозумілих причин. Так, вранці в неділю, 2 квітня, у Курській області країни-агресорки трапилась «бавовна», в результаті якої є загиблий та поранені.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

В свою чергу, губернатор Курської області заявив про нібито атаку безпілотниками, але при цьому запевнив, що «потерь нет».

Так, Старовойт заявив, що «серед мешканців, на щастя, обійшлося без постраждалих», проте про загиблих та поранених солдатів він не повідомив. У соціальних мережах із цього приводу місцеві жителі почали висловлювати невдоволення.

За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, близько 8 ранку 31 березня позиції російських військових у Коренівському районі Курської області атакували безпілотники. Крім того, було здійснено обстріл мінометними та артилерійськими снарядами.

Жителі Коренівського району також розповіли, що їхня лікарня «перебуває в такому стані, що там пораненим точно не зможуть допомогти».

Нагадаємо, раніше генерал ЗСУ Сергій Кривонос закликав до завдання регулярних ударів по території росії, аби «переконати» керівництво та населення країни-агресорки припинити війну.

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