Використовуйте ефірну олію чайного дерева: поради, як позбутися прищів

Кожен, хто страждає від прищів, знає, наскільки складно вилікувати шкіру. Хоча не існує надійного способу назавжди позбавитися акне, ви можете зменшити кількість висипань і допомогти зберегти шкіру максимально здоровою, повідомляє healthline.com.

Щоденне видалення надлишків жиру, бруду та поту допомагає запобігти появі прищів. Разом з тим дуже часте вмивання може погіршити перебіг акне. Коли при водних процедурах ми позбавляємо шкіру природного шкірного сала, це фактично змушує її виробляти ще більше жиру, щоб відновити баланс. Тому для вмивання слід використовувати очищувальні засоби без сульфатів, ароматизаторів. Відмовтеся від жорстких скрабів або пінних очищувальних засобів, що сушать шкіру.

Якщо у вас чутлива, схильна до акне шкіра, занадто багато продуктів з активними інгредієнтами — наприклад, вмивання з саліциловою кислотою, відлущувальний тонік з саліциловою кислотою і крем з ретинолом — можуть пошкодити ваш шкірний бар'єр і призвести до більшої кількості висипань.

Зволожувальні засоби запобігають пересушуванню, що має велике значення для шкіри, схильної до акне. Якщо організм зневоднений, він може дати сигнал сальним залозам виробляти більше жиру. Зневоднення також надає шкірі тьмяного вигляду і сприяє запальним процесам. Щоб підтримувати організм у належному стані, намагайтеся випивати щонайменше вісім склянок води щодня.

Хоча у багатьох виникає спокуса замаскувати прищі за допомогою макіяжу, знайте, що це може забити пори й спровокувати появу нових висипок. Тож обирайте тональний крем або коректор, який не викликає подразнень і не містить ароматизаторів.

Сонячні промені можуть підсушити прищі в короткостроковій перспективі, але це може призвести до небажаних наслідків згодом. Часте перебування на сонці зневоднює шкіру, змушує її виробляти більше жиру і, відповідно, закупорює пори. Використання протисонцевого крему може допомогти захистити вашу шкіру цілий рік.

Ефірна олія чайного дерева — популярний природний засіб від прищів, вбиває певні бактерії, віруси та грибки, а також збільшує кількість білих кров'яних тілець, що сприяє загоєнню. Щоб використовувати олію чайного дерева від прищів, нанесіть одну-дві краплі на запалену ділянку. Ви також можете додати кілька крапель до свого щоденного засобу для вмивання або зволожувального крему.

Французька зелена глина допомагає виводити забруднення, зменшувати запалення і поглинати надлишок жиру, який може призвести до появи прищів.

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