«Вугрі не мають науково доведеного відношення до шлунково-кишкового тракту, алергії та паразитів»: дерматолог про лікування акне

Акне — це хронічна хвороба шкіри. Проявляється утворенням закупорених пор та чорних цяток, утворенням прищиків з гноєм чи без, глибокими підшкірними вузликами та схильністю залишати сліди — рубці та пігментацію. Як пояснює на своїй сторінці в Фейсбук доказова дерматологиня Катерина Бакіко, акне зазвичай починається у підлітковому віці з початком статевого дозрівання, проте може бути у малюків і у старших людей. Разом з закінченням статевого дозрівання акне зазвичай згасає, проте не завжди.

«Сальна залоза — мішечок у шкірі, який виділяє шкірне сало — запалюється, починає виділяти змінене шкірне сало. Пора, у просвіт якої виходить сальна залоза — закупорюється, і врешті бактерії, які зазвичай в нормі є на шкірі, приєднуються у це сприятливе середовище і ускладнюють процес. Потім імунітет шкіри атакують чужорідні мікроорганізми, і так з'являються прищ та гнійник. Ми знаємо, які бактерії беруть участь в утворенні акне, тому аналіз робити на їх виявлення робиться далеко не завжди.

Вугрі — це хронічна хвороба сальних залоз шкіри. І головна теорія виникнення — це генетика. Акне вважається найпоширенішою хворобою у світі. Адже найменші прояви вугревої хвороби — чорні цятки, мали майже усі у підлітковому віці. Цей ген передається по спадковості. Але у одних нащадків він проявляється легкою формою, у других — важкою. Чому так — поки точно сказати не можемо".

Як пояснює лікарка, акне з'являється не тому, що токсини в організмі викидаються на поверхню шкіри, чи у крові циркулює гній, чи щось погане.

«Це не бактеріальна інфекція у чистому вигляді, та нею не заражаються. Локалізація вугрів у певних ділянках шкіри ні про що не свідчить та не пов’язана з хворобами окремих органів. Акне не проходить від сексу чи від народження дітей.

Вугрі — це хвороба, яку, без сумніву, слід лікувати та коректувати. Поради — «саме пройде», «від цього не вмирають» можна сміливо ігнорувати. Хвороба, звичайно, схильна і сама проходити, проте це займає інколи роки, а за цей час у людини погіршується самооцінка (бідні підлітки), з’являються рубці, які з часом не проходять. Акне — це не від вашої їжі! Від однієї дієти та без лікування, хвороба нікуди не дінеться. Вугрі не мають жодного науково доведеного відношення до шлунку, кишківника, печінки, жовчного міхура, алергії та паразитів. Відомі тригери акне — не причини, а речі, які його загострюють, або, як я люблю казати — «підливають олію у вогонь».

Це неправильний догляд за шкірою — занадто пересушування (спиртовими розчинами, наприклад). Саме тому бовтанки на спирту, спиртові розчини календули тощо — не бажані. Занадто жирні креми, густі тональні креми, зволожуючі олійки, бальзами, сонцезахисні щільні засоби — теж створюють занадто жирну плівку яка закупорює пори, веде до надмірного розмноження бактерій. Саме тому слід використовувати косметику яка цього не робить, так звану некомедогенну.

Деякі ліки погіршують акне — стероїди, літій, йодиди, антиепілептичні ліки. Відсутність відпочинку, тривога та пережитий стрес- може вести до нового загострення хвороби.

Доведений вплив у деяких пацієнтів надмірного споживання у їжу молока та продуктів, з високим глікемічним індексом. Тому, якщо ви помічали такий зв’язок вашого акне з дієтою — є сенс її відкоригувати«

Хоч хвороба є тривала, проте з віком, додає Катерина Бакіко, зазвичай зменшуються її прояви. На сьогодні немає ліків, які гарантовано позбавлять від акне раз і назавжди, ціль лікування — ввести хворобу у ремісію або послабити її прояви.

Нагадаємо, раніше дерматологиня Катерина Бакіко відповідала, чи можна митись при шкірних хворобах.

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