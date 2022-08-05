Вугрі можуть загострюватися через надмірне перебування на сонці: як лікувати акне

Акне — це хронічна хвороба шкіри, і ціль лікування — навчитись контролювати її, підтримувати ремісію. Догляд за шкірою є ключовим у лікувальному процесі. Як саме це робити, розповіла відома дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше дала поради щодо лікування грибка стоп.

— Прищик виникає внаслідок неправильної роботи сальної залози, закупорення пор, приєднання бактерій у цей процес, — каже лікарка. — Знаючи все про акне, можемо визначити, що можна, а що не можна робити при цій хворобі.

Щодня 2 рази на добу (зранку та ввечері) очищайте шкіру. Мити шкіру з висипами дуже важливо, адже очищаються пори, змивається бруд та пил, накопичене шкірне сало, механічно зменшується кількість бактерій на шкірі. Обирайте ніжні очищуючі засоби (гелі, пінки тощо), які б не містили спирту, з нейтральним pH, не підсушували шкіру, та без мікропілінгуючих часточок. Не мийте шкіру господарським або дігтярним милом. Уникайте так званої комедогенної косметики — тобто такої, яка закупорює пори (щільні тональні креми, жирні зволожуючі чи протисонцеві засоби).

Шкіра з акне теж потребує зволоження. Ваша косметика повинна бути не жирна, проте достатньо зволожувати шкіру. Не використовуйте олії та жир для змащування шкіри. Після масажу, якнайшвидше змивайте олійку зі шкіри.

Косметика теж не має містити спирту, не повинна надмірно пересушувати шкіру. Хоч при акне часто має місце надмірна жирність шкіри, все ж пересушення її веде до ще більшої роботи сальних залоз, утворення мікротріщин та сухості, а відтак — розповсюдження хвороби та подразнення шкіри. Для цього косметичні засоби та ліки проти вугрів містять особливі компоненти, які здатні регулювати роботу шкіри.

За словами лікарки, маскувати прищики можна, а деколи й треба. Адже хвороби шкіри обличчя дуже впливають на емоційний стан і, доведено, можуть призводити до депресії.

— При потребі замаскувати прищики ви можете використовувати пудру або тонувальний засіб, — радіть Катерина Бакіко. — Він має бути теж некомедогенний, не щільний, можна використовувати комбінований з протисонцевим. Не забудьте, ретельно очищати шкіру ввечері при знятті макіяжу, мити періодично кисті для його нанесення, не користуватись протермінованими засобами.

Не видавлюйте прищики! Адже таким чином збільшується ризик утворення рубця та пігментації на цьому місці. А з ними боротись набагато складніше. Прищик — як айсберг, вершину витискаємо, а решта потрапляє у навколишні тканини. Косметична чистка дозволена для очищення пор (комедонів), чорних цяток, але не активних висипань у період загострення хвороби.

Не використовуйте скраби. Подразнення шкіри, мікротріщини можуть вести до посилення висипу. Вугрі можуть загострюватись від надмірного сонячного опромінення. Засмага та підсушення шкіри може оманливо свідчити за покращення хвороби, проте з часом усе повернеться з новою силою.

Усі місцеві засоби для лікування акне, мають спільну побічну дію — пересушування та подразнення шкіри. Адже вони впливають на сальну залозу, компонент шкіри, який зволожує її. Тому при сухості додайте легкий зволожувальний крем. Відкоректуйте спосіб життя: займайтесь фізичною активністю, їжте збалансовану здорову їжу, контролюйте при потребі вашу вагу, відпочивайте, пийте достатньо води, не засмагайте, тренуйте стресостійкість, майте хобі, проходьте регулярні обстеження у лікаря.

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