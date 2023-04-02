З Вербною неділею: красиві привітання у віршах, прозі та картинках

Вже за тиждень — 9 квітня — православні українці святкуватимуть Вербну неділю. Цього дня Ісус Христос урочисто увійшов у Єрусалим, щоб завершити свою духовну місію спасіння людства на встановлення християнства.

Символом дня є верба (у стародавньому Ізраїлі віруючі використовували пальмове листя). Вони означають перемогу Христа над смертю і є згадкою про майбутнє воскресіння кожного з нас.

Цього дня буде доречним привітати зі святом рідних і близьких, надіславши їм листівки зі щирими і теплими словами, адресовані як дорослим, так і малечі.

Цього року, як ніколи, варто побажати рідним миру, який має запанувати на всій українській землі.

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Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі і в нашій Україні!

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ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, гостенько миленька, вдар Україну вербою…

Щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною!

КВІТНА НЕДІЛЕНЬКО, Божа годинонько, дай нам усім благодаті…

Щоб процвітали і мудрість ще мали, щирі були і багаті!

ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, Господа дниненько, ллється молитва рікою…

Щоби нам жити й Великдень зустріти, бий нас на щастя вербою!

(Василь Руданський)

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Вітаю вас з Вербною Неділею! З усього серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, щастя вашому дому і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!

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Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ!

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З Вербною неділею!

Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу.

Здійснюйте добрі вчинки та справи, залишайтесь чесними та вірними.

Любіть, оберігайте, цінуйте своїх близьких, будьте жертовними душею та майте чисті помисли.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про усі традиції Страсного тижня.

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