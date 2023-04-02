Частині українців пенсії призначатимуть автоматично: Рада ухвалила важливий закон

Через російську агресію багато українців опинились на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) й не мають можливості звернутися за призначенням пенсії до органів Пенсійного фонду України.

Таким громадянам пенсії призначатимуть автоматично. Це прописано у законі «Про внесення зміни до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії» (законопроєкт № 8198).

Інформація оприлюднена на сайті парламенту.

Законом передбачено, що тимчасово, у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до нього пенсія призначатиметься:

- за віком — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

- по інвалідності — з дня встановлення інвалідності;

- у зв'язку з втратою годувальника — з дня, що настає за днем смерті годувальника;

- за вислугу років — з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Норми закону розповсюджуються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії та покинули їх.

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