Впливає на збільшення суми виплат: в Кабміні заявили про приємний сюрприз для частини пенсіонерів

В Україні, де частині пенсіонерів виплатять одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження, з 1 квітня проведуть перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Станом на 1 січня 2023 року в Україні було 10,7 млн пенсіонерів. Із них 2,7 млн людей продовжували працювати. Перерахунок стосуватиметься тих пенсіонерів, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Тобто у яких є ще одне джерело доходу, крім пенсії, і які продовжують напрацьовувати страховий стаж. Для них перерахунок проводиться після придбання 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій, пише На Пенсії.

Наприклад, це стосується осіб, які вийшли на пенсію в 2021 році. Відповідно за цей період їхній стаж збільшився на 24 місяці.

«Саме такі громадяни отримають у квітні перерахунок пенсії за оновленим страховим стажем, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально», — додала заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Простими словами: якщо пенсіонер працює та пенсію йому перераховували у 2022 році, то зараз підвищення для нього не передбачається. Звертатися до Пенсійного фонду та заповнювати додаткові папери не потрібно. Весь перерахунок буде автоматичним.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Кабміні розповіли, хто з пенсіонерів буде отримувати на 1 тисячу гривень більше після індексації пенсійних виплат.

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