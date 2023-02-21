У Києві дешевшають квартири: яка ціна «квадрату» на вторинці
Квадратний метр на вторинному ринку житлової нерухомості в Києві на фоні триваючої війни подешевшав — за останні пів року ціни знизилися в середньому на 3 тисячі гривень за метр. Так, наприкінці лютого за «квадрат» столичного житла доведеться віддати у середньому від 50 011 до 52 870 гривень, підрахували аналітики M2bomber.
Найнижчі ціни за квадратний метр на квартири нині у таких районах:
- Деснянський — 40 098 грн;
- Святошинський — 46 384 грн;
- Дарницький — 46 398 грн;
- Оболонський — 46 924 грн;
- Дніпровський — 47 185 грн.
Найдорожче ж квартири коштують у Печерському та ще чотирьох районах столиці:
- Печерський — 78 157 грн;
- Шевченківський — 61 552 грн;
- Голосіївський — 58 915 грн;
- Солом’янський — 51 480 грн;
- Подільський — 48 880 грн.
За оцінками експертів, навесні в Києві очікується сезонний ріст вартості оренда житла — подорожчання очікується на рівні 10−15%. Це залежатиме від того, скільки людей буде повертатися до столиці, а також від того, чи буде наплив переселенців.
Нині ж, за даними столичних ріелторів, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 7,5−9 тисяч гривень на місяць, двокімнатної — 9−11 тисяч гривень, трикімнатної — від 12 тисяч гривень.
Тож, можливо, варто замислитися про придбання квартири у власність, аби регулярно не переплачувати за неї.
Нагадаємо, раніше експерти роз'яснили нюанси нарахування податку на житлову нерухомість.179
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