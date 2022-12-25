У Києві рекордно впав попит на оренду квартир: скільки коштує житло

Через повномасштабне вторгнення росії, масований обстріл російських загарбників по українських містах, оренда на житло у багатьох регіонах обвалилася майже вдвічі. Особливо це торкнулося Києва.

Попит з середини осені на оренду квартир у Києві просів на 30%, що пов'язано насамперед з енергетичним терором. Люди також поїхали за місто, зробивши ставку на автономні джерела живлення у будинках. Про це «Фокусу» розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.



За її словами, люди не поспішають переїжджати до столиці, боячись потрапити до блекаутів у великому місті. Їх лякає відсутність тепла, води та каналізації. А ті, хто шукає житло в оренду, намагаються обходити пропозиції поблизу інфраструктурних об'єктів.

Наразі на ринку оренди Києва, за словами експертки, помітна ще одна тенденція — додаткові умови у нових договорах оренди. Вони стосуються можливості розірвання договору у зв'язку з форс-мажорами, коротшого терміну оренди — від трьох місяців, розстрочення авансового платежу.

І власники квартир готові на поступки, роблячи знижки на орендну плату.

Нині знижки від довоєнної ціни приблизно на 10−12%. Люди також стали частіше кооперуватися та винаймати багатоквартирне житло, ніж однокімнатні квартири.

За словами експертки, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 7,5−9 тис. грн, 2-кімнатної — 9−11 тис. грн, трикімнатної — від 12 тис. грн.



Берещак припускає, що протягом зими, швидше за все, буде зниження ціни оренди.

Як відомо, після кожної масованої атаки росіян у Києві вводяться екстрені відключення електрики. Деякі райони тривалий час перебувають без світла.

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