Окупанти атакували центр Костянтинівки: троє людей загинуло, 6 поранених

Російські загарбники продовжують завдавати удари по містах та селах Донбасу. У неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецькій області. Атаковано центр міста, троє людей загинули, 6 поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці», — розповів він.

За словами Кириленка, численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

«На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція», — додав очільник ОВА.

Наслідки обстрілу Костянтинівки Донецької області показав і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни обстріляли Авдіївку, Бахмут, Мар'їнку, Торецьк Донецької області. П'ятеро людей отримали поранення.

Як повідомляли «ФАКТИ», за минулу добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, 5 броньованих машин, чотири артсистеми та іншу техніку ворога.

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