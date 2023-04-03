60 торнадо в дев’яти штатах за добу: загинуло понад 20 осіб

На кілька американських штатів обрушилися потужні торнадо. За останніми даними, загинули щонайменше 26 осіб. Понад 600 тисяч американців залишилися без електроенергії. Зруйновано безліч будинків.

Стихійне лихо вдарило по дев'яти штатах. За добу тут було зафіксовано щонайменше 60 торнадо. Жертви стихійного лиха є в Арканзасі, Теннессі, Іллінойсі, Індіані, Алабамі та Міссісіпі.

Найбільше дісталося містечку Вінн, яке розташоване приблизно за 170 км на схід від столиці Арканзасу Літл-Рок. У самому Літл-Року теж є руйнування. У Вінні загинули чотири людини, у столиці штату — одна людина.

«Я живу тут з 1985 року і досить добре знаю весь округ. А зараз я не впізнаю місцевість. Мене це шокувало. Складська будівля лежить за три милі вниз по дорозі від того місця, де вона була. Смерч підхопив її і забрав туди немов картковий будиночок», — розповів журналістам один із жителів Літл-Рока.

«Сумно, що моє місто так сильно постраждало. Нашої школи більше немає, моєї церкви більше немає. Мені боляче за всіх людей, які втратили свої домівки», — каже власниця салону краси у Вінні.

Щонайменше семеро людей загинули в Теннессі, четверо — в Іллінойсі та троє — в Індіані. Є жертви в Алабамі та Міссісіпі.

Для допомоги у відновлювальних роботах задіяна національна гвардія. Президент США Джо Байден пообіцяв екстрено виділити федеральну допомогу.

Ця серія торнадо обрушилася на південь і так званий Середній Захід США лише за тиждень після того, як у Міссісіпі потужний смерч забрав життя 26 осіб.

На фото наслідки торнадо в містечку Вінн

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