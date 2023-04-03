Селфі Ісуса Христа, Клеопатри і Наполеона підірвали інтернет

Британський художник і фотограф Дункан Томсен вразив користувачів соцмереж, виклавши в інтернеті «селфі» Ісуса Христа, Клеопатри, Наполеона та інших історичних особистостей. 53-річний Томсен використав для їхнього створення нову комп'ютерну програму Midjourney, що базується на можливостях штучного інтелекту (AI).

За словами художника, програма створює селфі на підставі опису зовнішності, одягу та іншої інформації про тих, хто має бути зображений на знімку.

«Результати перевершили найсміливіші очікування. Усі, кому я показував ці роботи, у захваті від реалістичності зображень», — каже Дункан.

Він вважає, що ця програма може бути дуже корисною на шкільних уроках історії. Вона здатна пробудити інтерес учнів до цього предмета.

Томсен зробив, наприклад, селфі Ісуса Христа з апостолами під час останньої вечері. Клеопатру він зобразив в оточенні веселої знаті. Наполеон позує зі своїми солдатами перед битвою при Ватерлоо. Є також селфі англійської королеви Єлизавети I з придворними.

Однак у Midjourney з'явилося вже багато критиків. Якщо Дункан Томсен використовує її заради розваги, то інші встигли за останній місяць наробити багато галасу, створивши вельми реалістичні фотофейки. Так, широке обговорення в соцмережах викликав «знімок» Папи Римського, на якому Франциск зображений у модному білому пуховику з надягненим поверх цієї довгої куртки хрестом.

Ще більше галасу викликала «фотографія» уявного арешту Дональда Трампа в Нью-Йорку.

Критики Midjourney підкреслюють, що інтернет сьогодні і без того наповнений фальшивою інформацією. Ці фейки часом дуже важко виявити, а ще важче — довести людям, що це дезінформація. Творці подібних фальшивок тепер отримали додаткове потужне знаряддя в особі програми Midjourney.

Нагадаємо, що іноді бажання зробити селфі стає причиною смерті — підлітки зірвалися в кар'єр у Кривому Розі.

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