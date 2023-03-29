Берлінському стилісту, який підтримує Україну, заборонили робити селфі у ліфті: подробиці

В Берліні проукраїнський активіст, стиліст Франк-Петер Вільде вирішив оскаржувати рішення адміністрації його багатоквартирного будинка про заборону робити щоденні фотографії з прапором України в ліфті.

Фото з ліфту

У сюжеті ТСН йдеться, що Франк має в Instagram вже сотні фотографій на підтримку України.

«У листі стоїть, що адміністрації будинку „донесли“, що я проводжу у ліфті відеозйомку, що є неправдою, та роблю фотографії і вони хочуть мені повідомити, що це не „мій ліфт“. Я подумав, пробачте, звісно це не мій ліфт, але я користуюся ним, які і інші, і в ліфті є дзеркало, і я фотографую себе у дзеркалі, як і мільйони інших людей на світі», — каже чоловік, який живе у будинку вже понад 10 років і робить ліфтолуки із політичним підтекстом ще до російського повномасштабного вторгнення в Україну.

За його словами, він доклав усіх зусиль, щоб розійтися з адміністрацією миром, однак йому це не вдалося. Тому чоловік звернувся до адвоката.

Нагадаємо, минулого року невідомі здійснили підпал готелю у німецькому муніципалітеті Грос-Стремкендорфі, який віддали біженцям з України. Як повідомив пожежник Тіно Шоманн, перед інцидентом поліція відвідала місце проживання українців через графіті зі свастикою на вхідній вивісці готелю.

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