Сніг на заході і плюс 18 на сході: до кінця тижня на українців чекають температурні гойдалки

В Україні, де останнім часом погіршилась погода, Вербний тиждень буде переважно холодним. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Холодний, щоправда, не скрізь — у східній частині України температура повітря якраз буде навпаки, висока, досягатиме +14+18 градусів. Завтра, у вівторок, найхолоднішою очікується погода в західних, північних областях (окрім Сумщини) та на Вінниччині, вдень лише +2+8 градусів. У більшості центральних областей плюс північна Сумщина очікується +10+14 градусів, на півдні та сході дуже тепло, +14+18 градусів, в Криму може сягнути й до +20 градусів (на Одещині лише свіжіше, близько +12 градусів)», — прогнозує вона.

Також за її прогнозом, у віворок переважатиме хмарна погода.

«Найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі, а завтра вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями на Одещині, в Чернівецькій області. На решті території України істотні опади — навряд. У Києві з найближчої синоптичної перспективи 4-те квітня передбачається найхолоднішим: вночі +1+4 градуси, вдень +6,+7 градусів. Вночі у столиці можливий мокрий сніг, завтра вдень — без істотних опадів», — вважає Діденко.

На її думку, надалі трохи потепліє, проте дощі не відчепляться.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики передбачили аномально теплу весну в Україні.

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