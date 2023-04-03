Пропонував неіснуючий товар: шахрай обдурив військових, які перебувають у зоні бойових дій (відео)

Шахраї користуються різноманітими схемами заволодіння грошима українців, у тому числі й родичів тих, хто вважається зниклим безвісти. А у столиці викрили зловмисника, який наживався на бійцях Сил оборони України, які наразі знаходяться на фронті.

Як повідомляють в ГУНП в Києві, фігурант, раніше судимий за майнові злочини, пропонував у соцмережах тактичні ножі за умови передплати. Отримавши гроші, він припиняв спілкування з покупцями.

Фото поліції

На сьогодні встановлено, що 38-річний правопорушник заволодів коштами п’ятьох військових Збройних сил України, які наразі знаходяться в зоні бойових дій. За попередніми підрахунками, сума збитків становить близько 70 тисяч гривень.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті — до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Харківщині суд відправив у тюрму на 4 роки і 6 місяців чоловіка, який збирав гроші на ЗСУ, але не витрачав їх на допомогу військовим, а привласнював.

А у Кривому Розі шахрай оформив 2 млн грн кредитів на зниклих безвісти військовослужбовців.

Фото поліції

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