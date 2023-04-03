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Суспільство та люди

Разом 75 років та один місяць: подружжя з Київської області встановило рекорд України (фото)

19:34 3 квітня 2023
Подружжя

Українці люблять встановлювати рекорди. Після того, як українець Павло Кордіяка зі світовим рекордом став найсильнішою людиною Європи, стало відомо про встановлення рекорду з найтривалішого шлюбу в Україні. Його встановило подружжя із села Кухарі Вишгородського району Київської області. Про це повідомили в пресслужбі Національного реєстру рекордів України.

Так, Василь і Парасковія Кириченки прожили у шлюбі 75 років і 1 місяць. Познайомилися в 1945 році — їй було 14, а йому — 17 років. Через три роки побралися, коли дівчині виповнилося 17 років, а юнаку — 21.

Як кажуть діти подружжя, їхні батьки за весь цей час жодного разу не сварилися, принаймні, при них.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, в яких країнах українці можуть одружитися або розлучитися.

Фото: пресслужба Національного реєстру рекордів України

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