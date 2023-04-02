Українець Павло Кордіяка зі світовим рекордом став найсильнішою людиною Європи (відео)

Тріумфом українських стронгменів завершився на First Direct Arena в англійському Лідсі престижний турнір Europe's Strongest Man за участю 13 атлетів із восьми країн. Найсильнішою людиною Європи 2023 року став 27-річний львів'янин Павло Кордіяка, який за підсумками п'яти видів змагань набрав 57,5 бала та випередив свого ровесника, торішнього тріумфатора — киянина Олексія Новікова (53,5) та Айварса Шмаукстеліса з Латвії (51,5).

Найсильніша людина України 2020 року Кордіяка (зріст — 195 см, вага — 132 кг) виграв три з п'яти видів виснажливих змагань. При цьому у вправі «Колесо Конана» українець встановив новий світовий рекорд, побивши досягнення британця Даррена Седлера, яке трималося з 2016 року. У цьому виді програми спортсменам потрібно підняти гігантську дерев'яну балку, з'єднану з колесом, і перенести її на максимально можливу відстань. Відстань вимірювалося за рівнем його переміщення. Наприклад, 360 градусів означало, що учасник здійснив повний оберт навколо колеса. Отож Павло показав феноменальний результат — 1009 градусів (у Седлера було 835 градусів).

А друге місце у вправі «Атлаські камені» (спортсменам потрібно було якнайшвидше підняти на поміст п'ять каменів вагою від 100 до 180 кг) дозволило українцеві відсвяткувати успіх у загальному заліку та завоювати найсерйозніший у своїй кар'єрі титул.

«Я найсильніша людина Європи 2023 року. Дякую всім, хто допомагав, підтримував, вболівав. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми найсильніші. Ми переможемо!» — написав Павло Кордіяка після перемоги.

До речі, з 19 по 23 квітня у Міртл-Біч (США) Павло Кордіяка побореться за звання найсильнішої людини планети, яке у 2004 та 2007 році завоював Василь Вірастюк, а у 2020-му — Олексій Новіков.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український стронгмен втік із країни до США.

Фото facebook.com/strongman.org.ua

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