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Спорт

Спекотний тверк стриптизерки та «дощ» із доларів: гучний скандал на матчі НБА (відео 18+)

20:39 3 квітня 2023
Стриптиз на матчі НБА

Матч регулярного чемпіонату НБА між «Чикаго Буллз» та «Лос-Анджелес Лейкерс», за який виступає один із найбільш високооплачуваних спортсменів світу Леброн Джеймс, ознаменувався гучним скандалом.

Поки баскетболісти на майданчику «рубилися» між собою (гості зрештою здобули перемогу — 121:110), в одній із преміум-лож компанія влаштувала вечірку, на яку було запрошено стриптизерку на прізвисько Претті Ребел. Розкута дівчина влаштувала жаркі танці, виконавши тверк для присутніх, а у відповідь її просто обсипали «дощем» із доларів.

Глядачі арени United Center, особливо чоловічої статі, були захоплені влаштованим шоу. А ось адміністрація арени розпочала власне розслідування за підсумками інциденту. «Ми знаємо про те, що сталося. Це явне порушення нашого кодексу поведінки для вболівальників та пристойності місць преміум-класу. Ми не виправдовуємо таку поведінку та вжили відповідних заходів для вирішення проблеми», — йдеться у заяві представників United Center.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка НБА Джа Морант голим розмахував пістолетом у стриптиз-клубі та отримав за свою провину дискваліфікацію.

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