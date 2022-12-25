130 мільйонів на додаток до Кубка світу: названо найбільш високооплачуваного спортсмена 2022 року

35-річний Ліонель Мессі, який став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, поповнив свою колекцію досягнень за підсумками року, що минає, ще одним.

За даними авторитетного видання Forbes, футболіст став найбільш високооплачуваним спортсменом 2022-го, заробивши сумарно фантастичні 130 млн доларів. 75 млн із них склала зарплата у французькому «ПСЖ», ще 55 млн належали зірковому гравцю в якості бонусів за рекламними контрактами.

На 9 млн доларів менше становив заробіток баскетболіста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — 121,2 млн (41,2 + 80), а конкурент Лео в усіх індивідуальних нагородах португалець Криштіану Роналду розбагатів на 115 млн (60 + 55). Зазначимо, що завдяки виключно своїм досягненням у спорті найуспішнішим став боксер Сауль Альварес, який заробив солідну суму завдяки боям з Дмитром Біволом та Геннадієм Головкіним, а на рекламі більше за інших розжився тенісист Роджер Федерер, який оголосив про завершення кар'єри.

Десятка найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2022 року виглядає так:

1. Ліонель Мессі (футбол) — 130 млн доларів (зарплата та призові — 75 млн, реклама — 55 млн);

2. Леброн Джеймс (баскетбол) — 121,2 млн (41,2+80);

3. Криштіану Роналду (футбол) — 115 млн (60+55);

4. Неймар (футбол) — 95 млн (70+25);

5. Стеф Каррі (баскетбол) — 92,8 млн (45,8+47);

6. Кевін Дюрант (баскетбол) — 92,1 млн (42,1+50);

7. Роджер Федерер (теніс) — 90,7 млн. (0,7+90);

8. Сауль Альварес (бокс) — 90 млн (85+5);

9. Том Бреді (американський футбол) — 83,9 млн (31,9+52);

10. Янніс Адетокумбо (баскетбол) — 79,2 млн. (44,2+35).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто зі спортсменів заробляє гроші найшвидше.

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram