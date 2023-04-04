«Продавали» українцям неіснуючі генератори: у Києві викрили двох шахраїв-рецидивістів

У Києві правоохоронці виявили чергову схему аферистів.

Шахраї розміщували фейкові оголошення щодо продажу техніки, а після отримання коштів не виходили на зв’язок із замовниками.

Наразі поліцейські встановили 7 потерпілих, які перераховували аферистам 24 тисячі грн. За такі дії фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у Нацполіції Києва.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники придбали для злочинної діяльності телефон, за допомогою якого виходили в інтернет та під вигаданими іменами створювали оголошення щодо продажу бензинових генераторів та іншої техніки.

Крім цього, під час спілкування з довірливими покупцями надсилали фото паспорта, який їм насправді не належав.

Шахраї вимагали від покупців часткову або ж повну передплату за товар, втім отримавши кошти не виходили на зв’язок.

Правоохоронці викрили двох спільників, які причетні до злочинної діяльності.

Під час обшуку за місцями проживання зловмисників слідчі вилучили сім-карти, банківські картки, телефони, чеки, флеш-накопичувачі, 4 таблетки метадону та 2 поліетиленових пакети з білою порошкоподібною речовиною.

Правопорушниками виявились раніше судимий за крадіжки, 42-річний місцевий мешканець та 41- річний уродженець Черкащини, раніше судимий за крадіжки, незаконне виробництво та продаж наркотиків.

Наразі затримані під вартою. Їм загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Раніше СБУ припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки. Ділки працювали в інтересах рф й намагалися вивести з рахунків майже 100 млн грн.

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